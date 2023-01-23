『カミハタ Rio+ 2100 (50Hz・東日本地域用)パワーヘッドポンプ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 08分に出品され03月23日 01時 08分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カミハタ Rio+ 2100 (50Hz・東日本地域用)パワーヘッドポンプ
【商品説明】
・原産国 :台湾(台湾省/中華民国)
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :9.6×15.6×14.8cm
・本体重量 :1020g
【サイズ】
高さ : 10.20 cm
横幅 : 15.50 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 1.09 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
167 入札履歴
終了
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