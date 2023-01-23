『barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 16時 43分に出品され03月19日 16時 43分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在167件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
barketek(バーキテック) シングル・フードボウル モッド S ナチュラル
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.40 cm
横幅 : 16.20 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7893円
167 入札履歴
終了
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