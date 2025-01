BREAKERZ LIVE TOUR 2012〜2013”BEST” -LIVE HOUSE COLLECTION- ＆ -HALL COLLECTION- COMPLETE BOX [DVD]【2025年度カレンダ】

商品情報

種別:DVD 音楽邦楽ロック 発売日:2014/07/23 販売元:B ZONE 登録日:2014/05/28 BREAKERZ ブレイカーズ 特典:Bounus Disc「心をつないで」/ライブフォトブック/スペシャルパッケージ仕様(3面デジパック+三方背ケース) 内容:激情/FAKE LOVE 2012/絶対! I LOVE YOU/Everlasting Luv/DEAR LIAR/EMILY/IN THE SKY/世界は踊る/LAST EMOTION/Mr. Yes Man/初恋トランポリン/Miss Mystery/Kamisori/灼熱/NO SEX NO LIFE/Destruction/gimmick?/オーバーライト/Angelic Smile/DESTROY CRASHER 2012/NEXT LEVEL/SUMMER PARTY/Off Shot/Everlasting Luv/BIG BANG!/Miss Mystery/CLIMBER×CLIMBER/BUNNY LOVE/BAMBINO 〜バンビーノ〜/オーバーライト/Smile in Tears/RUSTY HEARTS/CHALLENGERZ/スマイル 100%/脳内 Survivor/REAL LOVE 2010/NO SEX NO LIFE/灼熱/DESTROY CRASHER 2012/B.R.Z 〜明日への架橋〜(Acoustic Version)/君の声が聴こえる(Acoustic Version)/心をつないで/光/GRAND FINALE/WAKE UP MY SOUL/Destruction/SUMMER PARTY/Off Shot 解説:DAIGOSTARDUSTとし