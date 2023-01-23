『BREAKERZ LIVE TOUR 2012〜2013”BEST” -LIVE HOUSE COLLECTION- ＆ -HALL COLLECTION- COMPLETE BOX [DVD]【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 14時 58分に出品され03月21日 14時 58分に終了予定です。即決価格は7,893円に設定されています。現在574件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:DVD 音楽邦楽ロック 発売日:2014/07/23 販売元:B ZONE 登録日:2014/05/28 BREAKERZ ブレイカーズ 特典:Bounus Disc「心をつないで」／ライブフォトブック／スペシャルパッケージ仕様（3面デジパック＋三方背ケース） 内容:激情／FAKE LOVE 2012／絶対! I LOVE YOU／Everlasting Luv／DEAR LIAR／EMILY／IN THE SKY／世界は踊る／LAST EMOTION／Mr. Yes Man／初恋トランポリン／Miss Mystery／Kamisori／灼熱／NO SEX NO LIFE／Destruction／gimmick?／オーバーライト／Angelic Smile／DESTROY CRASHER 2012／NEXT LEVEL／SUMMER PARTY／Off Shot／Everlasting Luv／BIG BANG!／Miss Mystery／CLIMBER×CLIMBER／BUNNY LOVE／BAMBINO 〜バンビーノ〜／オーバーライト／Smile in Tears／RUSTY HEARTS／CHALLENGERZ／スマイル 100％／脳内 Survivor／REAL LOVE 2010／NO SEX NO LIFE／灼熱／DESTROY CRASHER 2012／B.R.Z 〜明日への架橋〜（Acoustic Version）／君の声が聴こえる（Acoustic Version）／心をつないで／光／GRAND FINALE／WAKE UP MY SOUL／Destruction／SUMMER PARTY／Off Shot 解説:DAIGOSTARDUSTとし