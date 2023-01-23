『ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.44 ホロライブプロダクション『ときのそら』hololive 1st fes.「ノンスト【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 00時 31分に出品され03月13日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,892円に設定されています。現在416件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ブシロード ラバーマットコレクション V2 Vol.44 ホロライブプロダクション『ときのそら』hololive 1st fes.「ノンスト
【商品説明】
・(C)2017-2020 cover corp.
・製品サイズ：520×350×2mm
【サイズ】
高さ : 5.30 cm
横幅 : 5.40 cm
奥行 : 36.80 cm
重量 : 320.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7892円
416 入札履歴
終了
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