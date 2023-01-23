『蛤碁石 日本蛤花印20号とＰ椿碁笥のセット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 13時 51分に出品され04月17日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,892円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

蛤碁石 日本蛤花印20号とＰ椿碁笥のセット



【商品説明】

・メキシコ蛤は22号までしか作れませんが 日本蛤は20号迄作れます。

・日向特産本蛤花印20号（厚さ5mm）180個。黒石は那智黒181個

・日本産の碁石で貝のクセ（茶色）があります。

・碁石の重さですが5mm厚として、プラスチックの2g強に対し4gあります。

・碁笥：プラスチック椿2個セット



【サイズ】

高さ : 9.40 cm

横幅 : 14.80 cm

奥行 : 25.60 cm

重量 : 1.70 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ 蛤碁石

日本蛤花印20号とＰ椿碁笥のセット