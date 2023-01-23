『arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース すらっとセパ 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ブラック×【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 20時 47分に出品され04月12日 20時 47分に終了予定です。即決価格は7,892円に設定されています。現在449件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
arena(アリーナ) フィットネス水着 レディース すらっとセパ 大きめカラースナップ付きセパレーツ(差し込みフィットパッド) ブラック×
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 22.70 cm
奥行 : 34.10 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7892円
449 入札履歴
終了
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