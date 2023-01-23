『松吉医科器械 マイスコエコノミーガートル台 MY-2225P(ライトピンク)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 12時 50分に出品され05月01日 12時 50分に終了予定です。即決価格は7,891円に設定されています。現在264件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品サイズ (幅×奥行×高さ) :サイズ:ベース幅=550mm、高さ=1100~1930mm

内容量:1