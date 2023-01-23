『スワンズ 日本製 ダートゴーグル MX-TALON-M MBK マットブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 18時 26分に出品され04月08日 18時 26分に終了予定です。即決価格は7,891円に設定されています。現在806件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
[スワンズ] 日本製 ダートゴーグル MX-TALON-M MBK マットブラック
【商品説明】
・フレームカラー:マットブラック
・レンズカラー:ブラックミラー×スモーク
・可視光線透過率:18%
・眩しさを効果的に抑えるミラーレンズモデル
【サイズ】
高さ : 11.00 cm
横幅 : 11.20 cm
奥行 : 21.20 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
※メーカーのパッケージ変更により商品画像と異なるパッケージになる場合がございますので予めご了承下さい。
※配送時、箱に多少のスレ等が発生する場合がございます。
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落札価格7891円
806 入札履歴
終了
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