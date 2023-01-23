『Plantronics ブラックワイアー C3220 ヘッドセット - ステレオ - ブラック - USB Type A - 有線 - 20【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 12時 45分に出品され03月23日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,891円に設定されています。現在479件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Plantronics ブラックワイアー C3220 ヘッドセット - ステレオ - ブラック - USB Type A - 有線 - 20



【商品説明】

・ブラックワイア、C3220 USB-A、シングルユニット

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 21.20 cm

重量 : 190.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。