『イスカ(ISUKA) ピークライトマットレス 180 インディゴ 203509【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月22日 18時 42分に出品され04月22日 18時 42分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・インディゴ ワンサイズ 203509

・原産国:中国

・素材:ナイロン100%(芯材はポリウレタン) 下部はノンスリップ加工

・サイズ:50(幅)×175(全長)×2.5(厚み)cm

・本体重量:580g

・収納サイズ:13(底直径)×26(高さ)cm