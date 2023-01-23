SUPER DEALキャットタワー 135CM据え置き式猫タワー 広い猫ハウス おしゃれ スリム コンパクト 突っ張り 多頭飼い 人気 多機【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

SUPER DEALキャットタワー 135CM据え置き式猫タワー 広い猫ハウス おしゃれ スリム コンパクト 突っ張り 多頭飼い 人気 多機



【商品説明】

・【もふもふな遊園地】見晴らし台座三つがあり、猫ちゃんは気分によって、ゆっくり過ごせる事ができる、台座の下でガードが付いており、猫ちゃんは急に落ちる事は、ご心配はいりません。ポンポンおもちゃと猫ハウス二つがあり、上り下り階段なども付いており、タワーの全体は柔らかなパイル布でできており、猫ちゃんには暖かくて、素敵な遊園地です

・【多頭飼い】隠れ家と見晴らしの台座複数があり、猫ちゃん何匹がじゃれ合う、遊び合う事が実現できます

・【安定性抜群】大きな猫ちゃん何匹遊んでも揺れない、下の台座から三本の太めの柱がしっかり固定されており、バランスがよくて、ジャンプ力弱い子猫ちゃんでも、下の階段を利用して、二階に上がる事ができます。更にキャットタワーが猫ちゃんの頭が撫でられ



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。