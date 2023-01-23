『SUPER DEALキャットタワー 135CM据え置き式猫タワー 広い猫ハウス おしゃれ スリム コンパクト 突っ張り 多頭飼い 人気 多機【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 07時 03分に出品され03月12日 07時 03分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在781件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SUPER DEALキャットタワー 135CM据え置き式猫タワー 広い猫ハウス おしゃれ スリム コンパクト 突っ張り 多頭飼い 人気 多機
【商品説明】
・【もふもふな遊園地】見晴らし台座三つがあり、猫ちゃんは気分によって、ゆっくり過ごせる事ができる、台座の下でガードが付いており、猫ちゃんは急に落ちる事は、ご心配はいりません。ポンポンおもちゃと猫ハウス二つがあり、上り下り階段なども付いており、タワーの全体は柔らかなパイル布でできており、猫ちゃんには暖かくて、素敵な遊園地です
・【多頭飼い】隠れ家と見晴らしの台座複数があり、猫ちゃん何匹がじゃれ合う、遊び合う事が実現できます
・【安定性抜群】大きな猫ちゃん何匹遊んでも揺れない、下の台座から三本の太めの柱がしっかり固定されており、バランスがよくて、ジャンプ力弱い子猫ちゃんでも、下の階段を利用して、二階に上がる事ができます。更にキャットタワーが猫ちゃんの頭が撫でられ
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7890円
781 入札履歴
終了
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