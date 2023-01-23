『キャットタワー 据え置き 猫 ペット 120cm 130cm ゴージャス別荘風 ハンモック付 おもちゃ ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い キャ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 21時 31分に出品され03月29日 21時 31分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 据え置き 猫 ペット 【120cm 130cm ゴージャス別荘風】 ハンモック付 おもちゃ ねこ 爪とぎ 爪研ぎ 多頭飼い キャット タワー 猫用品 子猫 大型 頑丈 (１３０?ベージュ)



【商品説明】

・キャットタワー120?/130?



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。