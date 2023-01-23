『ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 25分に出品され03月28日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)
【商品説明】
・【サイズ】縦47?×横31?×マチ15-20? 【容量】22-30L 【素材】高密度ポリエステルファブリックラミネート ※生地やファスナーが防水仕様であっても完全防水ではございません。雨の量や当たる時間によってはミシン目などで浸水する可能性があります。
・【ハイグレード素材】高密度ポリエステルにファブリックラミネート加工を施した防水生地で、急な雨にも大事なアイテムを雨から守ります。素材自体がキズや汚れにも強く、万が一ほこりなどで汚れてもサッと拭き取ることが可能です。
・【人気デザイン】デザイン性を追求したメンズ・レディース兼用のおしゃれなリュックサック登場。 ベーシックな物からちょっと個性的なもの、い
【サイズ】
高さ : 13.80 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 40.00 cm
重量 : 840.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
MALTA 小さめ ミニトートバッグ キャンバス 牛革 レザー ファスナー 軽量 無地 帆布 メンズ レディース ブラックホワイト
¥ 7890
ABIBA リュック メンズ ビジネス リュックサック スクエア 大容量 旅行用 PC 通学 通勤 出張 USB充電ポート 黒 型崩れ防止
¥ 7890
ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)
¥ 7890
ABIBA リュック メンズ リュックサック 大容量 防水 通学リュック 高校生 中学生 通勤 ビジネスリュック バックパック (ブラック2
¥ 7890
MALTA 小さめ ミニトートバッグ キャンバス 牛革 レザー ファスナー 軽量 無地 帆布 メンズ レディース ブラックホワイト
¥ 7890
ABIBA リュック メンズ ビジネス リュックサック スクエア 大容量 旅行用 PC 通学 通勤 出張 USB充電ポート 黒 型崩れ防止
¥ 7890
グレヴィオ ビジネスリュック メンズ リュック バックパック 丸型 大容量 ブラック 通勤 通学
¥ 7890
ファウデ リュック ウィザード18+4 Hydro Blue
¥ 7890
Creator屋本舗 3色 トートバック ショルダーバッグ A4 バッグ 3way メンズ ビジネス ヌメ革 レディーズ レザー ハンドメイ
¥ 7890
本革 ボディバッグ ショルダーバッグ 斜め掛けバッグ ワンショルダーバッグ メンズ ブラック 黒
¥ 7890
グッシオ イタリー リュック メンズ 撥水 耐摩擦 14インチPC収納 多機能 通勤 出張 ビジネス 2WAY ビジネスリュック パソコンリ
¥ 7890
Creator 屋本舗 トートバッグ ビジネスバッグ 本革 メンズ 2way ハンドメイド 鞄 キャメル色
¥ 7890
グレヴィオ ビジネスバッグ 就活バッグ リクルートバッグ 男性 ビジネスバック
¥ 7890
本革 ボディバッグ ショルダーバッグ 斜め掛けバッグ ワンショルダーバッグ メンズ ブラック 黒
¥ 7890
ABIBA リュック メンズ ビジネスリュック リュックサック スクエアリュック 大容量 旅行用リュック PCリュック 通学 通勤 出張 U
¥ 7890
サンエイ 帆布メール用ボストン(SS) 馬蹄錠金具付(南京錠付属無) 赤 9L 25 cm 0.5kg BTSS-U-01 クロ
¥ 7890
Lannsyne 本革 ボディバッグ ワンショルダーバッグ メンズ ナッパレザー 大容量 USBポート iPad対応 多機能 斜め掛けバッグ
¥ 7890
ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック
¥ 7890
落札価格7890円
132 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！