『ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 02時 25分に出品され03月28日 02時 25分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABIBA ビジネスリュック リュック メンズ リュックサック PCリュック 薄型 拡張 スクエアリュック 大容量 通勤 (ブラック)



【商品説明】

・【サイズ】縦47?×横31?×マチ15-20? 【容量】22-30L 【素材】高密度ポリエステルファブリックラミネート ※生地やファスナーが防水仕様であっても完全防水ではございません。雨の量や当たる時間によってはミシン目などで浸水する可能性があります。

・【ハイグレード素材】高密度ポリエステルにファブリックラミネート加工を施した防水生地で、急な雨にも大事なアイテムを雨から守ります。素材自体がキズや汚れにも強く、万が一ほこりなどで汚れてもサッと拭き取ることが可能です。

・【人気デザイン】デザイン性を追求したメンズ・レディース兼用のおしゃれなリュックサック登場。 ベーシックな物からちょっと個性的なもの、い



【サイズ】

高さ : 13.80 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 40.00 cm

重量 : 840.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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