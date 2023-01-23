『ABIBA リュック メンズ ビジネスリュック リュックサック スクエアリュック 大容量 旅行用リュック PCリュック 通学 通勤 出張 U【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月12日 11時 36分に出品され03月12日 11時 36分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ABIBA リュック メンズ ビジネスリュック リュックサック スクエアリュック 大容量 旅行用リュック PCリュック 通学 通勤 出張 U



【商品説明】

・【サイズ】縦47?×横31?×マチ17? 【容量】25L 【素材】高密度ポリエステルファブリックラミネート加工 ※生地やファスナーが防水仕様であっても完全防水ではございません。雨の量や当たる時間によってはミシン目などで浸水する可能性があります。

・【ハイグレード素材】高密度ポリエステルにファブリックラミネート加工を施した防水・撥水加工生地で、急な雨にも大事なアイテムを雨から守ります。素材自体がキズや汚れにも強く、万が一ほこりなどで汚れてもサッと拭き取ることが可能です。こんな方にお勧め：オーソドックスなリュックサックをお探しの方に。ポケットの数が多いリュックサックをお探しの方に。スマホやタブレット



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 50.00 cm

重量 : 1.20 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

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