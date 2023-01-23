『Nikko ニッコー はらぺこあおむし 離乳食セット(ギフトBOX入) 子供用食器 出産祝い・ギフト 8010-AM002 ホワイト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月15日 14時 32分に出品され04月15日 14時 32分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在314件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nikko ニッコー はらぺこあおむし 離乳食セット(ギフトBOX入) 子供用食器 出産祝い・ギフト 8010-AM002 ホワイト



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.50 cm

横幅 : 14.20 cm

奥行 : 24.50 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。