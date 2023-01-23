『レガーレ 長財布 レディース 大容量 ギャルソン 財布 ガバッと開く チリトリ型 小銭入れ (ブラック)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 35分に出品され03月20日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在224件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レガーレ 長財布 レディース 大容量 ギャルソン 財布 ガバッと開く チリトリ型 小銭入れ (ブラック)
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.59 cm
横幅 : 22.00 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 520.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7890円
224 入札履歴
終了
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