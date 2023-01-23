『SUNSKI(サンスキ) AVILAS アヴィラ SUNAV Black Slate(BSL)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 16時 25分に出品され03月31日 16時 25分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在953件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SUNSKI(サンスキ) AVILAS アヴィラ SUNAV Black Slate(BSL)



【商品説明】

・サイズ：レンズ幅50.4mm／レンズ高43.4mm／ノーズブリッジ幅22.0mm／テンプル長137.1mm

・マイクロファイバー製サングラスポーチ付属

・レンズ：Polarized(偏光レンズ)



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。