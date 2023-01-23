『オージェー (OJ) OJ MINI SUPER JUICE (WHITE) 55mm【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 14時 38分に出品され03月12日 14時 38分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スケートボード、ステッカー

【商品名】

オージェー (OJ) OJ MINI SUPER JUICE (WHITE) 55mm



【商品説明】

・OJのソフトウィール。クルーザーなどに最適です。

・オージェー ( OJ )

・注意：直径55mm以上のウィールはウィールの直径が大きいので、カービングの際にウィールがデッキに接触する可能性があります。

・直径：55mm 最大幅：40mm 路面接地幅：40mm 硬さ：78A

・転倒などの恐れがありますので、ライザーパッドの使用をお勧めします。



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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