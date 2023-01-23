『トミカ ハイパーレスキュー ドライブヘッド 02MKIII マスターバックドラフト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 01時 37分に出品され03月18日 01時 37分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

トミカ ハイパーレスキュー ドライブヘッド 02MKIII マスターバックドラフト



【商品説明】

・(C) TOMY/トミカ ドライブヘッド・TBS

・パッケージ重量: 0.48 kg

・対象年齢:3歳以上

・電池は使用しません。



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 30.30 cm

重量 : 480.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。