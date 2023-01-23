『JIG ミラー・鏡 Huit Mirror(ユイット ミラー) ゴールド MHT-11969【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 08時 22分に出品され04月02日 08時 22分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ:幅48.5×奥行き3×高さ48.5(cm)

本体重量:2.3kg

素材・材質:天然木 ミラー