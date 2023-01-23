『ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 10時 00分に出品され03月03日 10時 00分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ムスタッシュ ショルダーバッグ 斜めがけ ムラ合皮 ショルダーバッグ BDD-0661 ブラック
【商品説明】
・カラー：ネイビー・キャメル・ダークブラウン・ブラック
・サイズ：約横幅23×高さ31×マチ6cm 重量：約580g
・ストラップの種類: ショルダー
・タブレット端末の収納に対応(A4収納不可)・ハンドル付 素材：ムラ合皮×合皮 生産国：ベトナム
・ポケットの数：【前面】ポケット×2【内部】ポケット×4、クッション材入ポケット×1、ペン差し×2
・時代の流れを意識したカジュアルラインのデザインとコストパフォーマンスに優れてモノづくりで展開する【MOUSTACHE】ユニセックスラインの商品構成でバッグから小物まで多彩なラインナップのブランドです。
・留め具の種類: ファスナー
・表地: フェイクレザー
【サイズ】
高さ : 8.00 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 590.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
デシグアル バックパック 21WAKP405001 ブルー
¥ 7890
デシグアル バックパック 21WAKP366000 ブラウン
¥ 7890
コールマン ウォーカー25(ブラック)
¥ 7889
W STORE 地球製 薄型ビジネスリュック wbp-sc5 790g軽量モデル 拡張可能 撥水加工 多機能 パソコン ビジネスバッグ 通勤
¥ 7889
エスエスケイ ショルダーバッグ ショルダーバッグ ブラック×ゴールド (9038)
¥ 7889
[スターター] バンジーデイパック 21-07 リュック バックパック Dパック ブラック ピンク
¥ 7889
フロックス ショルダーバッグ メンズ 小さめ 革 ななめ掛け 本革 ブランド レディース 斜めがけ 人気 レザー サコッシュ 黒 ブラック
¥ 7889
ARMANI EXCHANGE ショルダーバッグ 952345 1A801 53620 ブランド ブランド品 プレゼント ギフト
¥ 7889
ザ ノースフェイス デイパック THE NORTH FACE NF0A52VQ 846 バークレー バックパック リュックサック シャディブルー メンズ レディース
¥ 7889
本革 厳選牛革 レザー リュックサック ビジネスリュック 本革リュック ボックス型 メンズ レディース 通勤 旅行 機能性 コスパ 2WAY 大容量 PC パソコン
¥ 7889
ビジネスリュック大容量 防水 リュックメンズ 通勤 通学 シンプル PC用 薄型 １５．６インチパソコン収納 軽量 (グレー)
¥ 7889
クローム ボディバッグ MINI KADET/ミニ カデット OLIVE BRANCH (現行モデル) 5L 撥水 オリーブ ブランチ
¥ 7889
Zepirion ガジェット収納に特化 Tech Tote トートバッグ メンズ 大容量 カバン 撥水 防水 洗練された1680Dバリスティ
¥ 7889
Deep zoneボディバッグ メンズ 本革 レザー ワンショルダー キルティングボディバッグ BB-027
¥ 7889
モズ リュック 軽量 小さめ 通勤 バッグ ミニリュック 無地 背面ファスナー レディース メンズ フラップショルダーバッグ ZZEI-24
¥ 7889
コールマン エスリア 25 (ブラック)
¥ 7888
ベンデイビス METAL DAYPACK BDW-9061 NAVY
¥ 7888
スラッシャー リュック 30L (撥水加工ファブリック) THR-233 / Backpack Box A4収納 BKWT_ブラック・ホワイ
¥ 7888
落札価格7890円
597 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！