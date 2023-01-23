『マック レインコート (耐水圧:10000mmH2O) (袖口ボタン調節) (フードドローコード調節) (裏地/トリコットボンディング) グ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 11時 28分に出品され04月11日 11時 28分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在765件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マック レインコート (耐水圧:10000mmH2O) (袖口ボタン調節) (フードドローコード調節) (裏地/トリコットボンディング) グ



【商品説明】

・Lサイズ

・お手入れ方法: 手洗い

・素材:ナイロン

・耐水圧:10，000mmH2O【高い防水性】



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 28.40 cm

奥行 : 43.60 cm

重量 : 600.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。