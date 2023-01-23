『ひだまり希 スラックス下 NZ852 03 Lサイズ ピーチ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 23時 33分に出品され03月23日 23時 33分に終了予定です。即決価格は7,890円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ひだまり希 スラックス下 NZ852 03 Lサイズ ピーチ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.10 cm

横幅 : 21.80 cm

奥行 : 28.50 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ ひだまり希

スラックス下

NZ852

03

Lサイズ

ピーチ