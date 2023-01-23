『1000ピースジグソーパズル ティラノサウルスVSティラノサウルス(49×72cm)【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 17時 41分に出品され04月13日 17時 41分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在549件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1000ピースジグソーパズル ティラノサウルスVSティラノサウルス(49×72cm)



【商品説明】

・Masato Hattori

・ティラノサウルス同士の戦いを描いた大迫力アート!

・仕上がりサイズ: 49×72cm



【サイズ】

高さ : 5.60 cm

横幅 : 22.20 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 800.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。