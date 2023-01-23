『鬼滅の刃 風 竈門炭治郎 コスプレ衣装 ウィッグ靴 cosplay アニメ ゲーム コスチューム パーティーグッズ ハロウィン仮装 変装 男女兼用【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 51分に出品され04月01日 06時 51分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在698件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 新品未使用



セット内容：上着、ズボン、コート、ベルト、ゲートル、耳飾り(写真参照)





サイズ：CM



女

S 身長153-157 バスト78-81 ウエスト62-66 ヒップ84-87

M 身長158-162 バスト82-85 ウエスト67-70 ヒップ88-91

L 身長163-167 バスト86-89 ウエスト71-74 ヒップ92-95





男

S 身長163-167 バスト82-85 ウエスト72-75 ヒップ84-87

M 身長168-172 バスト86-89 ウエスト76-79 ヒップ88-91

L 身長173-177 バスト90-93 ウエスト80-84 ヒップ92-95





別購入：ウイッグ追加2400円 靴追加2200円（靴下を贈る）

