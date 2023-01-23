『Sunbro Golf ヘッドカバーゴルフ Bling-Bling ゴールド スカルリベット Headcovers ドライバーカバー ウッド【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 16時 28分に出品され04月19日 16時 28分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Sunbro Golf ヘッドカバーゴルフ Bling-Bling ゴールド スカルリベット Headcovers ドライバーカバー ウッド
【商品説明】
・タグ表示：#FW(2，3，4，5，X) #UT(2，3，4，5，7，UT) #DRタグなし 460CC 対応
・仕様：ホワイト 手つくり 飾りだけではなく、もっとやさしくクラブを保護する
・品名：ヘッドカバーゴルフ Bling-Bling ゴールド スカルリベット Headcovers ドライバーカバー ウッドカバー ユーティリティカバー DR FW UT
・特徴：防水、長持ち。愛用クラブをやさしく保護する
・素材：表生地：高級合成皮革(PU) 裏生地：ポリエステル
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 32.79 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7889円
153 入札履歴
終了
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