(取寄) ヴィンヤードヴァインズ メンズ チェアー リフト ロング スリーブ ポケット ティー Vines men Vines【カレンダー 2025の人気アイテム】

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ブランド：Vineyard Vines ヴィンヤードヴァインズ

商品名：Vineyard Vines Chair Lift Long Sleeve Pocket Tee

チェアー リフト ロング スリーブ ポケット ティー

商品状態：新品未使用・並行輸入品

カラー：White Cap

詳細:プルオンスタイル。

リブ編みのクルーネックラインとリブ編みの袖口が付いた長袖。

左袖にブランドロゴ。

左胸にパッチポケット.

ストレートヘムライン。

綿100％。

洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥

製品の寸法は(MD) サイズを用いてます。

寸法はサイズによって異なる場合がございます。

予めご了承下さい。

寸法:長さ:76.20cm