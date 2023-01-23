『(取寄) ヴィンヤードヴァインズ メンズ チェアー リフト ロング スリーブ ポケット ティー Vines men Vines【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 17時 50分に出品され03月24日 17時 50分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在303件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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ブランド：Vineyard Vines ヴィンヤードヴァインズ
商品名：Vineyard Vines Chair Lift Long Sleeve Pocket Tee
チェアー リフト ロング スリーブ ポケット ティー
商品状態：新品未使用・並行輸入品
カラー：White Cap
詳細:プルオンスタイル。
リブ編みのクルーネックラインとリブ編みの袖口が付いた長袖。
左袖にブランドロゴ。
左胸にパッチポケット.
ストレートヘムライン。
綿100％。
洗濯:洗濯機洗い/タンブラー乾燥
製品の寸法は(MD) サイズを用いてます。
寸法はサイズによって異なる場合がございます。
予めご了承下さい。
寸法:長さ:76.20cm
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落札価格7889円
303 入札履歴
終了
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