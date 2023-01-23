『ARMANI EXCHANGE ショルダーバッグ 952345 1A801 53620 ブランド ブランド品 プレゼント ギフト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 33分に出品され03月31日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品詳細】
ブランド名：ARMANI EXCHANGE
オリジナル品番：952345 1A801 53620
カラー名：BLACK
サイズ：（約）縦21.5cm 横18.5cm マチ3cm
重量：（約）162ｇ
ストラップの立ち上がり（約）29〜65.5cm
ストラップ長さ（約）78〜151cm（調節可・取外し不可）
仕様 開閉：ファスナー開閉内側：オープンポケット×1外側：ファスナーポケット×1
素材：表地 ポリアミド100% 一部 ポリエステル100% 中生地 ポリエステル100%
付属品：無し
原産国：中国、その他
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落札価格7889円
258 入札履歴
終了
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