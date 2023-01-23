『ARMANI EXCHANGE ショルダーバッグ 952345 1A801 53620 ブランド ブランド品 プレゼント ギフト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 10時 33分に出品され03月31日 10時 33分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品詳細】

ブランド名：ARMANI EXCHANGE

オリジナル品番：952345 1A801 53620

カラー名：BLACK

サイズ：（約）縦21.5cm 横18.5cm マチ3cm

重量：（約）162ｇ

ストラップの立ち上がり（約）29〜65.5cm

ストラップ長さ（約）78〜151cm（調節可・取外し不可）

仕様 開閉：ファスナー開閉内側：オープンポケット×1外側：ファスナーポケット×1

素材：表地 ポリアミド100% 一部 ポリエステル100% 中生地 ポリエステル100%

付属品：無し

原産国：中国、その他

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ ARMANI

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