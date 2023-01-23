『ZESTINO ゼスティノ タイヤ Gredge 07R ゼロナナアール 245/40ZR18 1本 企業/法人宛のみ 245/40R18【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月03日 11時 31分に出品され03月03日 11時 31分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在276件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】Gredge グレッジ 07R

【サイズ】245/40ZR18

【項目名】サマータイヤ

【TRED WEAR】240



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※沖縄県は発送不可となります。

表示価格はタイヤ単品の価格です。ホイールは付属していません。

画像はイメージのため実際のタイヤサイズによってパターンが異なる場合がございます。

カテゴリ 車、バイク、自転車

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245/40ZR18

1本

企業/法人宛のみ

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