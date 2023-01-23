『Boundless Voyage チタン ボウル 茶碗 鉢 皿 シングルレイヤ 割れない 錆びない 超軽量 サラダボウル デザート チタン食器 アウト【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 13時 52分に出品され04月26日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在470件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Boundless Voyage チタン ボウル 茶碗 鉢 皿 シングルレイヤ 割れない 錆びない 超軽量 サラダボウル デザート チタン食器 アウトドア キャンプ 自宅



color：16.4cm 中皿 (単品)/18.3cm 大皿 (単品)/400ml ボウル(単品)/400ml/600ml/800ml/16.4cm/18.3cm (５点セット)/600ml 鉢 (単品)/800ml 鉢 (単品)



材質：99.8％純チタン・シングルレイヤ