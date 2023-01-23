『リップスティック ボード 子供 デラックスミニ ラングス (D)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 59分に出品され03月31日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 USAレーザー社の最上級モデル「リップスティックデラックスミニ」！

スケートボードの様に地面を蹴りながら進むのではなく体をひねりながら前進するもので、

楽しく遊びながら知らず知らずにバランス感覚が身に付きます。

オフシーズンのスノーボードやサーフインを地面で楽しめる感覚です。

リップスティックはアメリカで100万台以上販売し続ける信頼性あるUSAレーザー社のボードです。

商品サイズ（cm）

幅約22×長さ約68×高さ約12

商品重量

約2.05kg

耐荷重

約79kg

カラー

ブラック・レッド・ブルー・ピース・ナンバーブラック・ナンバーブルー・サーキットネイビー・サーキットオレンジ・ピースグリーン

（検索用：スケボー スケートボード リップスティック 子供 乗り物 845423005818 845423005801 845423005795 845423011444 845423013769 845423013776 845423015114 845423015121 845423018467）