『リップスティック ボード 子供 デラックスミニ ラングス (D)【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 05時 59分に出品され03月31日 05時 59分に終了予定です。即決価格は7,889円に設定されています。現在496件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
USAレーザー社の最上級モデル「リップスティックデラックスミニ」！
スケートボードの様に地面を蹴りながら進むのではなく体をひねりながら前進するもので、
楽しく遊びながら知らず知らずにバランス感覚が身に付きます。
オフシーズンのスノーボードやサーフインを地面で楽しめる感覚です。
リップスティックはアメリカで100万台以上販売し続ける信頼性あるUSAレーザー社のボードです。
商品サイズ（cm）
幅約22×長さ約68×高さ約12
商品重量
約2.05kg
耐荷重
約79kg
カラー
ブラック・レッド・ブルー・ピース・ナンバーブラック・ナンバーブルー・サーキットネイビー・サーキットオレンジ・ピースグリーン
（検索用：スケボー スケートボード リップスティック 子供 乗り物 845423005818 845423005801 845423005795 845423011444 845423013769 845423013776 845423015114 845423015121 845423018467）
ALVA SKATES アルバ スケボー バックパック WET/DRY BACKPACK グリーン NO1
¥ 7875
Independent Raw Truck 139
¥ 7875
オージェー (OJ) OJ MINI SUPER JUICE (WHITE) 55mm
¥ 7875
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7873
KROOKED クルキッド スケートボード スケボー デッキ 7.75 ARKETYPE Yellow [並行輸入品]
¥ 7873
KROOKED クルキッド スケートボード スケボー デッキ 7.75 ARKETYPE Green [並行輸入品]
¥ 7873
KROOKED クルキッド スケートボード スケボー デッキ 7.75 ARKETYPE Blue [並行輸入品]
¥ 7873
MINI-LOGO ミニロゴ スケボー デッキ POISON 16 DECK NO5 (7.75インチ， 7プライ)
¥ 7868
(5.5サイズ)シーヴ THEEVE スケボー トラック CSX PINK/WHITE V3 TRUCK NO29
¥ 7868
(5.5サイズ)シーヴ THEEVE スケボー トラック CSX PINK/WHITE V3 TRUCK NO29
¥ 7868
MINI-LOGO ミニロゴ スケボー デッキ POISON 16 DECK NO5 (7.75インチ， 7プライ)
¥ 7868
リアル REAL スケートボード デッキ DOVES RENEWAL DECK NO185 (8.38インチ， プライスポイント)
¥ 7868
EKL SKATE PARK (有限会社エナレッジ) スケートボード スケボー コンプリート ブランクデッキ スケボー コンプリート ABE
¥ 7867
JD RAZOR Piaoo RT-169C
¥ 7864
Independent スケートボード トラック ミッド シルバー 129 (7.6インチ)
¥ 7862
インディペンデント (INDEPENDENT) STAGE 11 SIZE 109 トラック スケボー トラック スケートボード
¥ 7862
ワンオーワン ナタス パンサー 101 101 NATAS PANTHER HT スケートボード スケボー デッキ 板 SKATE Col:Holographic Size:9.25x32
¥ 7862
VENTUREベンチャー 5.25 Lo ロー シルバー Original Classic トラック(スケートボード)
¥ 7862
落札価格7889円
496 入札履歴
終了
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