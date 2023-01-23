『キャリー コ・コロ(Cocoro) レップ cocoro GENT(コ・コロ ジェント) トート カート 30L ライトグレー【お歳暮】』はヤフオクでから03月29日 05時 39分に出品され03月29日 05時 39分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在926件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
旅行用品 防犯、セキュリティ用品 バックパックカバー
【商品名】
コ・コロ(Cocoro) レップ cocoro GENT(コ・コロ ジェント) キャリー トート カート 30L ライトグレー
【商品説明】
・Features: No frame folding. Fixed wheels
・Load Capacity: Up to 22.0 lbs (10 kg)， Drop Impact: Up to 22.0 lbs (10 kg)
・Material: Frame: Steel， Bag Outer Material: Synthetic Leather， Bag Insert: Aluminum Vapor Deposited Film， Bag Lining: EVA resin
・Product Capacity: Approx. 7.8 ga
【サイズ】
高さ : 9.00 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 80.00 cm
重量 : 1.90 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7888円
926 入札履歴
終了
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