『アートクリアZERO 20g【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 20時 06分に出品され03月25日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アートクリアZERO 20g



【商品説明】

・内容量:1個

・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :60*60*40mm



【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 5.30 cm

奥行 : 5.30 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。