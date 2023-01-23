『アートクリアZERO 20g【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 20時 06分に出品され03月25日 20時 06分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
アートクリアZERO 20g
【商品説明】
・内容量:1個
・商品サイズ (幅×奥行×高さ) :60*60*40mm
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 5.30 cm
奥行 : 5.30 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7888円
201 入札履歴
終了
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