『ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン ローストラム入り 85gx24個 (ケース販【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 02時 12分に出品され03月20日 02時 12分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在627件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ウェルネス ドッグフード 成犬用(1歳以上) プチアントレ(穀物不使用) 柔らか煮込み チキン ローストラム入り 85gx24個 (ケース販売)
【商品説明】
・原産国:タイ
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :8.4×2.9×9.7cm
・本体重量:85g
【サイズ】
高さ : 19.10 cm
横幅 : 19.80 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 2.57 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7888円
627 入札履歴
終了
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