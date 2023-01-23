『(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 20時 29分に出品され05月03日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ベージュ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.30 cm
横幅 : 30.20 cm
奥行 : 35.10 cm
重量 : 670.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7888円
430 入札履歴
終了
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