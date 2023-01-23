『(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ベージュ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月03日 20時 29分に出品され05月03日 20時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在430件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

(コムサ イズム) モノコムサ ミニボストンバッグ 95-40BY02-202 F ベージュ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.30 cm

横幅 : 30.20 cm

奥行 : 35.10 cm

重量 : 670.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ (コムサ

イズム)

モノコムサ

ミニボストンバッグ

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