『LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (50m)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 11時 29分に出品され04月08日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在501件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 LANケーブル 屋外仕様 2重被覆 CAT6A 屋外用 コネクタ付 インターネットケーブル 難燃性 耐候性 高耐久 ブラック (50m)