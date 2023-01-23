『ジェラート ピケ うさぎ母子手帳ケースL PWGG221662 レディース PNK【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 11時 29分に出品され03月10日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ジェラート ピケ うさぎ母子手帳ケースL PWGG221662 レディース PNK
【商品説明】
・カードポケットの数:12
・タテ18.5cmxヨコ26.5cmxマチ1.5cm
・ポケットの数:2(外側0/内側2)
・メイン素材: 表地: 100% ポリエステル; 裏地: 100% ポリエステル
・重量:230g
【サイズ】
高さ : 3.10 cm
横幅 : 23.70 cm
奥行 : 28.40 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7888円
257 入札履歴
終了
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