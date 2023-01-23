『ジェラート ピケ うさぎ母子手帳ケースL PWGG221662 レディース PNK【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 11時 29分に出品され03月10日 11時 29分に終了予定です。即決価格は7,888円に設定されています。現在257件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジェラート ピケ うさぎ母子手帳ケースL PWGG221662 レディース PNK



【商品説明】

・カードポケットの数:12

・タテ18.5cmxヨコ26.5cmxマチ1.5cm

・ポケットの数:2(外側0/内側2)

・メイン素材: 表地: 100% ポリエステル; 裏地: 100% ポリエステル

・重量:230g



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 23.70 cm

奥行 : 28.40 cm

重量 : 240.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。