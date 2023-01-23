『東京戸張 スカイラッセル防風網 2mm目 1.0m×50m 白色 #210 531003【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 17分に出品され04月16日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東京戸張 スカイラッセル防風網 2mm目 1.0m×50m 白色 #210 531003



【商品説明】

・規格:2mm目、1.0m×50m

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【サイズ】

高さ : 19.99 cm

横幅 : 19.99 cm

奥行 : 100.00 cm

重量 : 5.50 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。