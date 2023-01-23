『東京戸張 スカイラッセル防風網 2mm目 1.0m×50m 白色 #210 531003【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 00時 17分に出品され04月16日 00時 17分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在188件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
東京戸張 スカイラッセル防風網 2mm目 1.0m×50m 白色 #210 531003
【商品説明】
・規格:2mm目、1.0m×50m
X00OJREHWW
【サイズ】
高さ : 19.99 cm
横幅 : 19.99 cm
奥行 : 100.00 cm
重量 : 5.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7887円
188 入札履歴
終了
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