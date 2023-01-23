『[ベンデイビス] リュックサック DIGITAL DAYPACK CL BK/WHITE【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 12時 16分に出品され03月19日 12時 16分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在654件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
普段使いはもちろん、タウンユースからレジャーシーンまで活躍する機能的なデイパック。高い収納力を備えたほか、スーツケースとのセットアップ機能も備え、荷物が多い日の移動も楽々! さらに、背中や肩に触れる部分にはメッシュ素材を使用し、通気性に優れ蒸れを軽減してくれます。メインルームはB4サイズ対応で、フロントの広々としたポケットにより荷物の仕分け収納が可能なデザイン。内装にはクッション性に優れたPC収納部を装備しており、デバイスにもばっちり対応! 外側には大小様々なポケットを設け、細かくアイテム管理できるデザインに仕上がっています。
ベンデイビス BEN DAVIS バックパック/リュック/デイバック/バッグ デジカモ（迷彩）柄 メンズ/レディース
¥ 7886
ベンデイビス METAL DAYPACK BDW-9061 BLACK
¥ 7886
ミレー リュック 翠雨/スイウ 22(SUIU) BLACK HEATHER
¥ 7886
テレマルシェ MARCO Limited マルコリミテッド 本牛革クラッチショルダーバッグ 800092
¥ 7885
ベンデイビス リュック COOL BOX DAYPACK お弁当用ポケット 保冷リュック 大容量 保冷保温 クーラーバッグ 多機能リュック
¥ 7885
クレア トラベラー ボストン&トート B8155527
¥ 7885
ボナカジャパン オルカ ORCA 4WAYバック (デジタル迷彩モデル) B2A-QC002CM
¥ 7885
ボナカジャパン オルカ ORCA ワンショルダーバック (デジタル迷彩モデル) B2A-KB002CM
¥ 7885
[デサント] バックパック リュックサック 再帰反射 はっ水 軽量 PCポケット 35L MOVESPORT メンズ NVLM
¥ 7885
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¥ 7885
ライラクス LAYLAX GAMING アケコン収納可能! マルチゲーミングリュック/MULTI GAMING RUCK ネイビー エアガン エアーガン
¥ 7885
ライラクス LAYLAX GAMING アケコン収納可能! マルチゲーミングリュック/MULTI GAMING RUCK ブラック エアガン エアーガン
¥ 7885
GNINE ビジネスバッグ トートバッグ ダークブラウン メンズ 大容量 革 フェイクレザー A4 出張 ジーナイン ヴィンテージPUレザー
¥ 7885
Shoebill ボディバッグ スリングバッグ 防水 X-PAC ショルダーバッグ 斜めがけ メンズ 軽量 (ブラック)
¥ 7885
ファウデ リュック オムニス26 FjordBlue
¥ 7885
ファウデ リュック オムニス26 Pebbles
¥ 7885
ファウデ リュック オムニス26 FjordBlue
¥ 7885
LAORENTOU ショルダーバッグ メンズ 高級牛本革 ボディバッグ 斜めがけ レザー 大容量 軽量 肩掛け メッセンジャーバッグ 紳士用
¥ 7885
落札価格7887円
654 入札履歴
終了
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