『Lulus ルルズ お花を抱えたうさぎさん プリザーブドフラワー アレンジ サイズ:横13cm×縦10.5cm×奥行10.5cm お花を抱【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 35分に出品され03月20日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Lulus ルルズ お花を抱えたうさぎさん プリザーブドフラワー アレンジ サイズ:横13cm×縦10.5cm×奥行10.5cm お花を抱
【商品説明】
・aマウンテンジュニパーはジュニパーベリーとも言い アロマにも使われる木です 爽やかな香りがします。
・お花を抱えたうさぎさん
・よいしょっと 嬉しそうに お花をいっぱい抱えている姿が可愛いです(*^^*)
・クリアケースにリボンをかけてお届けします。
・手のひらサイズのかわいいウサギの陶器にプリザーブドローズとマウンテンジュニパーでアレンジしました。
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 12.80 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 170.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7887円
772 入札履歴
終了
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