『Lulus ルルズ お花を抱えたうさぎさん プリザーブドフラワー アレンジ サイズ:横13cm×縦10.5cm×奥行10.5cm お花を抱【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 15時 35分に出品され03月20日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,887円に設定されています。現在772件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Lulus ルルズ お花を抱えたうさぎさん プリザーブドフラワー アレンジ サイズ:横13cm×縦10.5cm×奥行10.5cm お花を抱



【商品説明】

・aマウンテンジュニパーはジュニパーベリーとも言い アロマにも使われる木です 爽やかな香りがします。

・お花を抱えたうさぎさん

・よいしょっと 嬉しそうに お花をいっぱい抱えている姿が可愛いです(*^^*)

・クリアケースにリボンをかけてお届けします。

・手のひらサイズのかわいいウサギの陶器にプリザーブドローズとマウンテンジュニパーでアレンジしました。



【サイズ】

高さ : 11.70 cm

横幅 : 12.80 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 170.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。