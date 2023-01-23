『マウンテンズギフト [腎臓ケア 猪肉のフレッシュフード] 2kg 小分けトレー 約40g×48 冷凍 トッピング用ドッグフード 国産 猪肉 無添加 犬用 手作りごはん【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 03時 07分に出品され03月23日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在613件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 商品の説明（療法食を食べてくれない子に）美味しい腎臓ケアフードができました。原材料・成分猪バラ、白米、鶏骨のスープ、にんじん、ブロッコリー、亜麻仁油、ひまわり油