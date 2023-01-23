『マウンテンズギフト [腎臓ケア 鶏肉のフレッシュフード] 2kg 小分けトレー 約40g×48 冷凍 トッピング用ドッグフード 国産 鶏肉 無添加 犬用 手作りごはん【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月19日 08時 34分に出品され04月19日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在149件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品の説明鶏もも肉には適度の脂が含まれているので嗜好性が高く、食欲が落ちてしまった子にも是非お試しください。原材料・成分保存料、添加物は一切していません。