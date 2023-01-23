『キャットタワー 安定性 キャット タワー 運動不足を解消する キャットタワー 多頭飼い 簡単な組み立て きゃつとタワー 省スペース【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 23時 56分に出品され03月08日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在807件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

キャットタワー 安定性 キャット タワー 運動不足を解消する キャットタワー 多頭飼い 簡単な組み立て きゃつとタワー 省スペース



【商品説明】

・5か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます

・全高155cm、安定性抜群

・狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家

・運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー

・高いところが大好きなネコちゃんのための台座



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。