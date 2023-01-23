『キャットタワー 安定性 猫 タワー 運動不足を解消する 猫爬架 簡単な組み立て 猫 キャットタワー 清潔にしやすい【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 06時 53分に出品され03月15日 06時 53分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャットタワー 安定性 猫 タワー 運動不足を解消する 猫爬架 簡単な組み立て 猫 キャットタワー 清潔にしやすい
【商品説明】
・5か所麻紐あり、いっぱいガリガリできます
・全高155cm、安定性抜群
・狭いところでこっそり身を潜められる隠れ家
・運動不足のネコちゃんに最適なキャットタワー
・高いところが大好きなネコちゃんのための台座
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
AIFY キャットタワー 据え置き スリム 大型 中型 ハンモック付 おしゃれ かわいい 爪とぎ おもちゃ 運動不足 安定 頑丈 ねこ 爪と
¥ 7884
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PETEPELA(ぺテぺラ) キャットタワー 大型猫用 コンパクト 多頭飼い 据え置き型 スリム ハンモック 麻紐爪とぎポール 猫のおもちゃ
¥ 7884
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落札価格7886円
530 入札履歴
終了
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