オールウェル(AllWell)10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味 吐き戻し軽減 4.0kg (500g×8袋) 国産 キャットフード【新年の贈り物】

商品情報

【商品名】

オールウェル(AllWell)10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味 吐き戻し軽減 4.0kg (500g×8袋) 国産 キャットフード



【商品説明】

・内容量:4.0kg

・原産国:日本

・商品サイズ(幅×奥行×高さ)280mm×260mm×210mm パッケージのデザイン変更に伴い、掲載画像とは異なったデザインの商品が届く場合がございます。あらかじめご了承ください。

・愛猫の健康維持に配慮して、ビタミンB群を強化( ※室内猫用比 約230%)

・約7割のネコちゃんが経験している食事の吐き戻し(※)軽減を中心とした7つの機能で健康サポート。※ユニ・チャーム調べ

・腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計(※室内猫用比 約80%)、ナトリウムの含有量を調整。



【サイズ】

高さ : 21.40 cm

横幅 : 26.00 cm

奥行 : 27.40 cm

重量 : 4.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。