『オールウェル(AllWell)10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味 吐き戻し軽減 4.0kg (500g×8袋) 国産 キャットフード【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月05日 01時 16分に出品され04月05日 01時 16分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在659件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オールウェル(AllWell)10歳以上の腎臓の健康維持用 フィッシュ味 吐き戻し軽減 4.0kg (500g×8袋) 国産 キャットフード
【商品説明】
・内容量:4.0kg
・原産国:日本
・商品サイズ(幅×奥行×高さ)280mm×260mm×210mm パッケージのデザイン変更に伴い、掲載画像とは異なったデザインの商品が届く場合がございます。あらかじめご了承ください。
・愛猫の健康維持に配慮して、ビタミンB群を強化( ※室内猫用比 約230%)
・約7割のネコちゃんが経験している食事の吐き戻し(※)軽減を中心とした7つの機能で健康サポート。※ユニ・チャーム調べ
・腎臓の健康維持に配慮して、リンを制限した栄養設計(※室内猫用比 約80%)、ナトリウムの含有量を調整。
【サイズ】
高さ : 21.40 cm
横幅 : 26.00 cm
奥行 : 27.40 cm
重量 : 4.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7886円
659 入札履歴
終了
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