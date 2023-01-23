『マックス(MAX) 園芸用誘引結束機 HT-RS 本体: 奥行3.5cm 本体: 高さ14.0cm 本体: 幅353cm【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 08時 33分に出品され03月12日 08時 33分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在107件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
楽らくテープナー HT-RS・ HT-RS
・製造国:日本
・メーカー商品コード：HT90066
・商品の用途:園芸用の誘引結束機
・結束範囲:最大直径24mm
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¥ 7854
落札価格7886円
107 入札履歴
終了
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