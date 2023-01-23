『BD/T-SQUARE SUPER BAND Special/T-SQUARE 35th Anniversary Festival(Blu-ray)【Pアップ】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 05時 33分に出品され03月08日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 T-SQUARE SUPER BAND Special (ティースクェアスーパーバンドスペシャル てぃーすくぇあすーぱーばんどすぺしゃる)

2014年5月7日 発売





BD:1

1.Open The 35th Gate

2.-35th Anniversary Medley-、いとしのうなじ、Islet Beauty、風の少年、THE SEVEN WONDERS、明日への扉、DANS SA CHAMBRE、HELLO GOODBYE

3.THE NUMBER

4.FUTURE FLY

5.SABANA HOTEL

6.Temps， 10 p.m.

7.BOYS BE AMBITIOUS

8.GUITAR CUBIC

9.COME FLY WITH ME

10.ITS MAGIC

BD:2

1.SUNNYSIDE CRUISE

2.勇者(YUH-JA)

3.EL MIRAGE

4.RONDO

5.JAPANESE SOUL BROTHERS

6.TRUTH

7.FORGOTTEN SAGA

8.TEXAS KID

9.LITTLE MERMAID

BD:3

1.35th Anniversary Year Special "Talking About T-SQUARE"