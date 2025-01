BD/T-SQUARE SUPER BAND Special/T-SQUARE 35th Anniversary Festival(Blu-ray)【Pアップ】【新年の贈り物】

商品情報

T-SQUARE SUPER BAND Special (ティースクェアスーパーバンドスペシャル てぃーすくぇあすーぱーばんどすぺしゃる)

2014年5月7日 発売





BD:1

1.Open The 35th Gate

2.-35th Anniversary Medley-、いとしのうなじ、Islet Beauty、風の少年、THE SEVEN WONDERS、明日への扉、DANS SA CHAMBRE、HELLO GOODBYE

3.THE NUMBER

4.FUTURE FLY

5.SABANA HOTEL

6.Temps, 10 p.m.

7.BOYS BE AMBITIOUS

8.GUITAR CUBIC

9.COME FLY WITH ME

10.ITS MAGIC

BD:2

1.SUNNYSIDE CRUISE

2.勇者(YUH-JA)

3.EL MIRAGE

4.RONDO

5.JAPANESE SOUL BROTHERS

6.TRUTH

7.FORGOTTEN SAGA

8.TEXAS KID

9.LITTLE MERMAID

BD:3

1.35th Anniversary Year Special "Talking About T-SQUARE"