『BD/T-SQUARE SUPER BAND Special/T-SQUARE 35th Anniversary Festival(Blu-ray)【Pアップ】【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 05時 33分に出品され03月08日 05時 33分に終了予定です。即決価格は7,886円に設定されています。現在758件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
T-SQUARE SUPER BAND Special (ティースクェアスーパーバンドスペシャル てぃーすくぇあすーぱーばんどすぺしゃる)
2014年5月7日 発売
BD:1
1.Open The 35th Gate
2.-35th Anniversary Medley-、いとしのうなじ、Islet Beauty、風の少年、THE SEVEN WONDERS、明日への扉、DANS SA CHAMBRE、HELLO GOODBYE
3.THE NUMBER
4.FUTURE FLY
5.SABANA HOTEL
6.Temps， 10 p.m.
7.BOYS BE AMBITIOUS
8.GUITAR CUBIC
9.COME FLY WITH ME
10.ITS MAGIC
BD:2
1.SUNNYSIDE CRUISE
2.勇者(YUH-JA)
3.EL MIRAGE
4.RONDO
5.JAPANESE SOUL BROTHERS
6.TRUTH
7.FORGOTTEN SAGA
8.TEXAS KID
9.LITTLE MERMAID
BD:3
1.35th Anniversary Year Special "Talking About T-SQUARE"
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落札価格7886円
758 入札履歴
終了
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