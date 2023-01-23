『フェイシャル リフト アトワンスα / フェイシャルローラー セット / 表情筋 トレーニング 顔 引き締め 防水 TBS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 52分に出品され03月20日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

フェイシャル リフト アトワンスα / フェイシャルローラー セット / 表情筋 トレーニング 顔 引き締め 防水 【TBS】



【商品説明】



Just wait 3 minutes a day! This is a new set of Facial Lift Attitude α Beginners Set， which allows you to train your facial muscles efficiently by 360 direction， and the “Facial Roller” face roller t ...



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 12.30 cm

奥行 : 19.40 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。