『フェイシャル リフト アトワンスα / フェイシャルローラー セット / 表情筋 トレーニング 顔 引き締め 防水 TBS【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 13時 52分に出品され03月20日 13時 52分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
フェイシャル リフト アトワンスα / フェイシャルローラー セット / 表情筋 トレーニング 顔 引き締め 防水 【TBS】
【商品説明】
Just wait 3 minutes a day! This is a new set of Facial Lift Attitude α Beginners Set， which allows you to train your facial muscles efficiently by 360 direction， and the “Facial Roller” face roller t ...
【サイズ】
高さ : 8.40 cm
横幅 : 12.30 cm
奥行 : 19.40 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7885円
923 入札履歴
終了
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