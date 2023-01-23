『仏像 ペット観音菩薩 7.7cm（金色） ＿『動物守護・ペット供養』 高岡銅器(Ｐかんのん/S)【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 07時 18分に出品され03月21日 07時 18分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
仏像 ペット観音菩薩 7.7cm（金色） ＿『動物守護・ペット供養』 高岡銅器(Ｐかんのん/S)
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落札価格7885円
915 入札履歴
終了
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