『バンドーレン テナーサクソフォン リガチャー M|O(エムオー) エイジドゴールドラッカー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 02時 34分に出品され03月22日 02時 34分に終了予定です。即決価格は7,885円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バンドーレン テナーサクソフォン リガチャー M|O(エムオー) エイジドゴールドラッカー



【商品説明】

・M|O(エムオー) 軽く、リードを過度に締め付けないバンドーレン・マスターズリガチャーと、左右均一にリードを締めるバンドーレン・オプティマムを融合させたM|Oリガチャー。

・仕上げ : エイジドゴールドラッカー

・素早いレスポンスと切れ味のよいアーティキュレーションで、より豊かな表現を実現します。



【サイズ】

高さ : 5.40 cm

横幅 : 5.40 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。